فيديو إباحي وصل بـ"الخطأ" يثير أزمة في برلمان مصر

تسبب فيديو إباحي مخل وصل بالخطأ من أحد النواب لزملائه في أزمة في #برلمان #مصر.

وقال النائب علاء عابد، إن هناك شريط فيديو غير لائق يتم تداوله، عبر "قروب" بتطبيق "الواتس آب" الخاص بالنواب، والذي يضم 256 نائبا، مطالبا رئيس المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق فى الواقعة.

وأكد عابد في كلمته لأعضاء المجلس، أن النائب المتواجد في الفيديو لا يستحق أن يتواجد بأروقة المجلس، حفاظا على سمعة ومبادئ وتقاليد المجلس مشيرا إلى أن هذا الفيديو تم إرساله لـ256 نائبا عبر هواتفهم الشخصية من خلال الحساب الشخصي للنائب أسامة شرشر.

من جانبه، تقدم النائب أسامة شرشر بشكوى لجهات الأمن تفيد اختراق حسابه الخاص على تطبيق واتس آب من مجهول، وإرسال رسائل وفيديوهات مسيئة غير لائقة، على مجموعة واتس آب إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، وغيرها من المجموعات الأخرى، بما من شأنه أن يسيء لشخصه وصفته كنائب مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد أنه لم يعرف شيئا عن هذا الفيديو المخل إلا بعد معاتبة النائب مصطفى بكري له، مؤكدا أنه يكن كل احترام وتقدير للنواب.

وردا على ذلك قل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إنه سيخطر مباحث الاتصالات لتتبع من أين جاءت تلك الرسالة وإخطار النائب العام بذلك لمباشرة التحقيقات.