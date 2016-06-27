مصر تطالب ليبيا بالإفراج عن 7 مواطنين محتجزين

طالبت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأحد، السلطات الليبية بسرعة الإفراج عن 7 مصريين #محتجزين لديها في أسرع وقت.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد أبوزيد، في بيان، إن "القطاع القنصلي (بوزارة الخارجية) يتابع ملف المواطنين المصريين المحتجزين في #ليبيا مع ذويهم"، مضيفا أن وزارته "تتابع على مدار الساعة من خلال اتصالات مع السلطات الليبية التعجيل بالإفراج عنهم في أسرع وقت".‎

ولفت إلى أن وزارة الخارجية المصرية "أكدت في أكثر من بيان أن هؤلاء المصريين محتجزون وليسوا مفقودين كما يتم التداول إعلاميا"، دون أن يوضح الجهة التي تحتجزهم، وسبب احتجازهم.

وجدد أبوزيد تحذير #الخارجية من السفر إلى ليبيا، والتواجد في مناطق التوتر والصراعات.

والاثنين الماضي، أفاد بيان للخارجية المصرية بأن "المواطنين السبعة تم احتجازهم على بوابة الكراريم بمدينة #مصراتة (شمال غربي ليبيا)، وأنها تواصل اتصالات مع الأجهزة المعنية، والأطراف الليبية للتوصل إلى مكان احتجازهم وبحث سبل الإفراج عنهم".

ونظمت مجموعة من أهالي المواطنين المصريين المحتجزين في ليبيا وقفة احتجاجية، في وقت سابق الأحد، أمام مقر وزارة الخارجية (وسط القاهرة)، لمطالبة الوزارة بالتدخل للوصول إلى مصير أبنائهم.