مصر.. صفحات الغش تتحدى وزير التعليم

تحدت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي وزير التعليم المصري الدكتور الهلالي الشربيني ونشرت تفاصيل اجتماع له مع مساعديه اليوم الاثنين ورقم هاتفه وعنوان مسكنه مطالبة الطلاب بالتظاهر أمام مكتبه ومنزله احتجاجا على قراره بتأجيل باقي امتحانات الثانوية العامة.

وذكرت الصفحة تفاصيل الاجتماع الذي دار بين الوزير ومساعديه لمواجهة التسريبات وأسماء من حضروه من قيادات الوزارة.

وفي سياق متصل تظاهر عدد كبير من طلاب الثانوية العامة أمام مقر وزارة التعليم، اليوم الاثنين، احتجاجا على قرار إلغاء امتحان الديناميكا وتأجيل بعض المواد، معربين عن رفضهم قرار إعادة الامتحان ومطالبين بمعاقبة المسؤولين عن تسريب الامتحانات من داخل الوزار ة.

من جانبه قال الدكتور الشربيني وزير التعليم إنه لا صحة لما تردد عن إرساله تهديدات للمسؤولين عن صفحة الغش، مؤكدا أن من يثبت تورطه في تسريب الامتحانات سيعاقب بشدة لكون الأمر يتعلق بالأمن القومي المصري.

وقال في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين إنه لا يقبل بتسريب امتحانات ثم إقرار نتائجها لأنه يخل بتكافؤ الفرص وعدم المساواة بين الطالب المجتهد وغيره، مؤكدا أن هناك 1500 طالب يتم التحقيق معهم في النيابة العامة لتورطهم في الغش إضافة إلى ضبط أجهزة غش معهم مثل سماعات إلكترونية ونظارات وخلافه.

وأكد وزير التعليم أنه بمجرد التأكد من تسريب امتحان الديناميكا، تم تأجيله للحفاظ على حقوق ودرجات الطلاب، مضيفا أن المتورطين في التسريب هم من وضعوا الامتحانات أو قاموا بنقلها على جهاز الكمبيوتر.

وأضاف الوزيرقائلا إن هناك 28 غرفة عمليات وغرف عمليات مركزية على مستوى الجمهورية لرصد الامتحانات على مدار 24 ساعة، موضحا أنه يتم التحقيق حاليا مع 10 مسؤولين عن تسريب الامتحانات.

وقال إن وزارته لن تتوانى في اتخاذ القرارات التأديبية تجاه أي مسؤول بها يثبت تورطه، مشيرا إلى أن من سرّب امتحان التربية الدينية هو من سرب باقي الامتحانات.

وأضاف الشربيني أن هناك إجراءات جديدة في امتحانات الثانوية العامة، ويتم دراسة تقديم شكل جديد لها، مؤكدا أن الحكومة مصرة على القضاء على كل أساليب الغش.

رئيس الوزراء: الظاهرة بدأت قبل 5 سنوات وسنواجهها بكل قوة

من جانب آخر أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تقدر تماما ما أثاره قرار تأجيل وإعادة امتحانات بعض مواد الثانوية العامة على الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرا الى أن القرار جاء حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلاب.

وقال خلال لقائه اليوم الاثنين الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم إن القرار جاء أيضا من منطلق حرص الدولة على التعامل بمنتهى الشفافية والصدق والأمانة لإعلاء تلك القيم في المجتمع، وايمانا منها بأن بناء جيل واعد يسهم في تطور وطنه لا يتأتى إلا من خلال شباب نابه يرفض الغش ويؤمن بأن بذل الجهد هو سبيل النجاح والتفوق.

وأوضح رئيس الوزراء أن وزارة التربية والتعليم بذلت جهودا كبيرة لتأمين انعقاد الامتحانات في توقيتاتها مع الحفاظ على سريتها بشكل كبير، وأسفر ذلك عن انعقاد معظم الامتحانات فيما عدا امتحان التربية الدينية والذي تقرر إعادته يوم 29 يونيو.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة آلت على نفسها مواجهة ظاهرة الغش ووضع حد لها بدلا من تمريرها، أخذا في الاعتبار أن هذه الظاهرة قد بدأت بالفعل منذ أكثر من 5 سنوات، مشيرا إلى أن هناك إجراءات فورية سيتم اتخاذها لمنع تكرار تلك الظاهرة مستقبلا، كما ستتم محاسبة كل من يثبت تقصيره ومشاركته في حدوثها، وذلك وفقا للقوانين.