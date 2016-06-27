مصر.. مظاهرات طلابية تطالب بإقالة وزير التعليم

يشهد محيط وزارة التربية والتعليم في مصر مظاهرات طلابية اعتراضا على قرار إلغاء امتحان مادة الديناميكا، وتأجيل ما تبقى من امتحانات إلى يوم ٢ و٤ يوليو تخوفاً من التسريب ولإعداد امتحانات بديلة.

وتحاصر المظاهرات بوابات الوزارة، ويردد المتظاهرون هتافات تطالب بإقالة وزير التعليم وقيادات التعليم في مصر.

وشهدت المنطقة إجراءات أمنية غير مسبوقة من داخل وخارج الوزارة تحسبا لتطور الأمور.

ومن المقرر أن يعقد وزير التعليم المصري الهلالي الشربيني، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحافيا حول تسريبات امتحانات الثانوية العامة.