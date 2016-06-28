برلمان مصر يحقق في واقعة الفيديو الإباحي.. والنائب يرد

بدأ #البرلمان_المصري التحقيق في واقعة نشر فيديو إباحي على غروب خاص بالنواب على الـ"واتساب".

وقال #سليمان_وهدان وكيل مجلس النواب إن هيئة مكتب المجلس استمعت لأقوال النائب #أسامة_شرشر حول الفيديو الذي أرسله لأحد غروبات #واتساب الخاصة بالنواب، مؤكدا أن #شرشر قال إنه تم اختراق الواتساب الخاص به من جانب مجهول، وأنه قدم بلاغا للنائب العام للتحقيق في الواقعة.

من جانبه، قال شرشر إنه فوجئ أمس الاثنين عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا وأثناء تصفحه الغروب الخاص بالنواب على واتساب باختراق حسابه وإرسال مقطع الفيديو الإباحي لـ265 نائبا من نواب ائتلاف #دعم_مصر فقط، ولم يُرسل لأي نواب آخرين، وظل الحساب مُخترقا يقوم بإرسال المقطع في الفترة من الساعة الواحدة والنصف ظهرا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا أثناء حضور النائب الجلسة العامة أمس، مضيفا أن الغروب الخاص بالنواب يديره صحافي.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه يكن كل التقدير للنائب #خالد_يوسف الذي تضمنه المقطع المفبرك المرسل للنواب، كما يكن كل التقدير للنواب، متهما مجهولين باختراق حسابه، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ للنائب العام اليوم الثلاثاء حمل رقم 8936 لسنة 2016.