رئيس وزراء مصر: طبع باقي امتحانات الثانوية بجهة سيادية

أعلن المهندس #شريف_إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه يجري الآن إعادة طبع أوراق أسئلة امتحانات #الثانوية_العامة المؤجلة في إحدى الجهات السيادية.

وقال خلال لقائه مع رؤساء الهيئات البرلمانية، اليوم الثلاثاء، إن قرار إلغاء وتأجيل بعض امتحانات الثانوية العامة جاء بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب والمحافظة على قيم المجتمع ومنع #الغش.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على إيجاد آلية جديدة لمنظومة #الامتحانات تعتمد على التكنولوجيا وتأمين الأسئلة طبقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن تطوير أساليب جديدة للالتحاق بالجامعات، مؤكداً أنه تم بالفعل تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء ومتخصصين لمراجعة تجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن.

وأضاف القاويش أن إسماعيل أكد خلال اللقاء أن #تسريب بعض امتحانات الثانوية العامة ظاهرة موجودة منذ عدة سنوات، وقررت الحكومة التعامل مع الأمر بالشفافية والمصارحة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين بها، حيث تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة العليا.

وكان #رئيس_الوزراء_المصري قد التقى أمس الاثنين الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التعليم، لمناقشة ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية، حيث أكد أن الحكومة آلت على نفسها مواجهة ظاهرة الغش ووضع حد لها بدلاً من تمريرها، خاصة أن الظاهرة بدأت بالفعل منذ أكثر من 5 سنوات.

وأشار إلى أن هناك إجراءات فورية سيتم اتخاذها لمنع تكرار تلك الظاهرة مستقبلاً، كما ستتم محاسبة كل من يثبت تقصيره ومشاركته في حدوثها، وذلك وفقاً للقوانين.