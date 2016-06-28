لضرب السياحة.. ضبط عصابة تجلب أسماك القرش لمصر

تمكنت #السلطات_المصرية من ضبط تشكيل عصابي لتصدير أسماك القرش لسواحل مصر، بهدف ضرب #السياحة وتخويف السائحين ومنعهم من زيارة مصر.

وقامت السلطات بالتحفظ على مركب صيد تسمي "الحاج رجب" مسجلة بمحافظة بورسعيد حيث تمكنت #أجهزة الأمن من رصدها ورصد قيام طاقمها بتسلم حقيبة سوداء اللون من أحد المراكب العملاقة عند نقاط وعلامات دولية فى عرض البحر وتبين وجود #أسماك_قرش في تلك الحقيبة.

وبالتحقيق مع طاقم المركب وهم "محمد .ف" و "علي .ر" وآخرون اعترفوا بأنهم تسلموا الحقيبة من #مركب تجاري كبير في المياه الدولية وبها 3 أسماك قرش لتصوير #أفلام عن وجود القرش في #السواحل المصرية بهدف تخويف السائحين ومنعهم من زيارة مصر.

وقال ضباط الأمن المكلفون بضبط المركب وطاقمه إنهم رصدوا قيام الطاقم باستلام حقيبة سوداء كبيرة ألقيت لهم في البحر عند إحدى النقاط الدولية وبتفتيش المركب والحقيبة وجدوا أسماك قرش بها.

وأمر المستشار رامي السيد علوان مدير نيابات ميناء #دمياط البحري بالتحفظ على مركب الصيد وأسماك القرش وتحديد نوعها وطلب تحريات حرس الحدود والمخابرات الحربية عن الواقعة وتحديد نقاط إبحار المركب المتحفظ عليها وتحرر عن ذلك النمحضر رقم 543 لسنة 2016 إداري رأس البر بدمياط.

وكانت سمكة قرش قد التهمت قدم شاب مصري من محافظة السويس كان يسبح خلال رحلة بحرية في البحر الأحمر الشهر الماضي، وتبين أن القرش هاجم الشاب عمر عبدالقادر محمد، البالغ من العمر 23 عاماً، وتسبب في بتر كامل للساق اليسرى له.

وفي مارس من العام الماضي بدأت السلطات المصرية حملات مكثفة للبحث عن #سمكة قرش التهمت سائحا ألمانيا كان يسبح خلال رحلة بحرية في مدينة القصير السياحية المطلة على ساحل البحر الأحمر جنوب شرقي مصر، وذلك في ثاني هجوم منذ 6 سنوات بعد الهجوم الأول الذي وقع في مدينة شرم الشيخ، وأسفر عن مقتل سائحة ألمانية أيضا، وإصابة 4 سياح روس في ثلاث هجمات لأسماك القرش.

وهاجمت السمكة السائح الألماني وقطعت إحدى قدميه من أعلى الركبة، وتسببت في وفاته.