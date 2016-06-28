مصر:نجاح إصلاح أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

أعلنت لجنة التحقيق في حادث الطائرة المصرية المنكوبة التي سقطت في المتوسط الشهر الماضي نجاح إصلاح اللوحة الإلكترونية لمسجل معلومات الطيران FDR الخاص بالطائرة بمعامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسي.

وقالت إنه تم عمل بعض الاختبارات الدقيقة للوحة والتأكد من وجود ملف بيانات الطائرة على الجهاز، وذلك بعد أن قام الخبراء بمكتب التحقيق الفرنسى بالبدء في عملية الإصلاح بحضور أعضاء لجنة التحقيق الفني في الحادث فور وصول اللجنة إلى باريس ظهر الاثنين .

وقالت إنه سيتم اليوم الثلاثاء البدء في عملية إصلاح اللوحة الإلكترونية الخاصة بجهاز مسجل محادثات الكابينة CVR، تمهيداً للعودة إلى القاهرة وتحليل البيانات بمعامل الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني.