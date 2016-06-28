مصر: وصف فرنسا لحادث الطائرة بقتل غير عمد مبدئي

أكد المستشار نبيل صادق النائب العام المصري أن وصف سلطات التحقيق الفرنسية لحادث سقوط الطائرة المصرية بأنه قتل غير متعمد مبدئي.

وقال في بيان الثلاثاء إن تعامل سلطات التحقيق الفرنسية مع حادث سقوط الطائرة المصرية خلال رحلتها القادمة من العاصمة الفرنسية باريس متوجهة إلى القاهرة، بوصف الواقعة بأنها "قتل غير متعمد" يمثل وصفا مبدئيا يستند إلى ما هو متاح من أدلة في الوقت الحالي، لحين فحص الصندوقين الأسودين، وإجراء التحاليل للأشلاء وحطام الطائرة المستخرجين من المياه في موقع الحادث.

وأشار إلى أن نتائج التحاليل قد تفصح عن أدلة جديدة من الممكن أن تستلزم تغيير الوصف، مؤكدا أن النيابة المصرية على تواصل إيجابي ومستمر مع نظيرتها الفرنسية، وأن التعامل مع هذا الحادث بهذا الوصف، يشكل وصفا مبدئيا.