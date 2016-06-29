الإيكاو تلغي تحذيرات الطيران فوق سيناء ومصر ترحب

أعلنت المنظمة الدولية للطيران المدني إيكاو أن الأجواء المصرية آمنة، وقررت رفع اسم مصر من قائمة مناطق النزاع وإلغاء كافة تحذيرات الطيران المدني فوق شبه جزيرة سيناء.

وصرح مندوب مصر الدائم لدى المنظمة أحمد حسين بأن المجلس قد أصدر القرار بالإجماع بعد حشد التأييد من الدول الأعضاء بالمجلس وخارج المجلس لدعم الموقف المصري المتصدي للإرهاب.

من جانبه رحب شريف فتحي وزير الطيران المدني بالقرار الذي قضى بإلغاء اعتبار شبه جزيرة سيناء من مناطق النزاع المسلح والتي يتضمنها إعلان الطيارين.

وأضاف وزير الطيران أن هذا القرار قد جاء نتيجة للجهود التي بذلتها وزارتي الخارجية والطيران عن طريق مندوبها الدائم بالمنظمة وبدعم من الدول الصديقة وأعضاء المنظمة والتي قامت بدعم الموقف المصري.

يذكر أن إعلان الطيارين هي نشرة يقوم بإعدادها القائمون على خدمة مراقبة معلومات الطيران من خلال قاعدة بيانات مركزية لدعم. المعلومات الموجهة للطيارين وتزويدهم بالبيانات الضرورية عن مناطق النزاع المسلح حول العالم وغيرها من المعلومات اللازمة لضمان السلامة وانتظام الملاحة الجوية.