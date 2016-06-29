السيسي يطالب بتوضيح الحقائق للمصريين حول تيران وصنافير

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة بتوضيح المزيد من الحقائق للشعب حول جزيرتي تيران وصنافير.

وقال خلال كلمته في حفل الإفطار الثاني للأسرة المصرية، والذي حضره نخبة من المثقفين والكتاب والمفكرين إن مصر دولة مؤسسات وتحترم كل مؤسساتها، ولا يمكن التعليق على أحكام القضاء، مؤكدا أن الحكومة مستمرة بإجراءاتها للطعن على الحكم.

وأضاف أنه لا يمكن التفريط في أرض مصرية ولا يليق بأحد أن يفكر في ذلك أو يعتقد ذلك موجهاً الشكر والتقدير للشعب المصري في حرصه على أرضه ومطالبا بتوضيح الأسانيد الخاصة بالجزيرتين وتوفير كافة الوثائق والمستندات، التي توضح حقيقة ملكية الجزر وعرضها على الرأي العام بوسائل الإعلام.

وحول تسريبات امتحانات الثانوية العامة قال السيسي إنه يتفهم أهمية الثانوية العامة للأسر المصرية، مؤكدا أن التسريب كان يتم قبل ذلك، متعهدا بتفادي كل هذا اعتبارا من العام القادم.

وقال إنه سيكون هناك نظام جديد للثانوية العامة من العام القادم، وسيتم مناقشة استراتيجية التعليم، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بإعادة الامتحان بالمواد التي تم تسريبها يأتي لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب.

وبمناسبة الاحتفال الخميس بذكري ثورة 30 يونيو طالب السيسي المصريين بالحيطة والحذر، كما طالب أجهزة الدولة ووسائل الإعلام بعدم ترك الفرصة لأحد للنيل من مصر، مؤكداً أن المصريين يجب أن يحافظوا على وطنهم ضد أي تهديدات.