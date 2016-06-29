مصر.. صفحات الغش تنشر أسئلة امتحان الدين وأجوبته

نشرت #صفحات_الغش بموقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك في #مصر أسئلة #امتحان_الدين الذي أجري اليوم الأربعاء لطلاب #الثانوية_العامة وأجوبته، وذلك بعد بدء اللجنة بنحو 15 دقيقة.

وقالت الصفحات وهي #بالغش_اتجمعنا و #القيصر_يغشش_ثانوية_عامة و #شاومبينج_بيغشش_ثانوية_عامة إنها حصلت على الامتحان في الثامنة صباحا، ولكنها فضلت عدم نشره قبل بدء اللجنة لعدم إلغائه مرة أخرى.

وأعلنت أنها ستقوم بـ #تسريب_امتحان #الديناميكا المقرر عقده السبت المقبل، وكذلك #امتحانات_الجيولوجيا و #التاريخ و #الجبر و #الهندسة_الفراغية ، المقرر إجراؤها الاثنين المقبل، كما نشرت صورة سيلفي لطالب من داخل امتحان مادة الدين.

من جانبه ذكر مصدر مسؤول بغرفة العمليات المركزية في #وزارة_التعليم_المصرية أنه جار تتبع ورقة امتحان الدين التي تم نشرها لتحديد هوية ومكان مسرب الامتحان ورفع تقرير بالواقعة للدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم لاتخاذ اللازم.

وكانت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي قد فاجأت المصريين جميعا بظهورها من جديد وتأكيدها على تسريب امتحان الدين الذي سيجري اليوم الأربعاء بعد تأجيله منذ يوم 5 حزيران/يونيو الماضي.

وقال أدمن صفحة "شاومبينج بيغشش ثانوية عامة" إن الامتحان موجود لديه وسيتم نشره على الصفحة وبأجوبته الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء وقبل موعد الامتحان، كما تعهد بتسريب امتحانات باقي المواد المؤجلة قبل موعدها بـ4 ساعات وتحديدا في الخامسة صباحا.

وكان الدكتور الهلالي #الشربيني وزير التعليم قد قرر إلغاء امتحان مادة الدين للثانوية العامة الذي أقيم يوم 5 حزيران/يونيو، وذلك بسبب تسريبه على صفحات الغش الإلكتروني قبل ساعة من موعده.