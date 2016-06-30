السيسي: لا يمكن فرض الأمر الواقع على المصريين

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح #السيسي أن ثورة 30 يونيو أكدت عدم إمكانية فرض الأمر الواقع على الشعب المصري، وأن من يتخيل نجاحه في تحقيق ذلك يكون واهما.

وقال في كلمته للمصريين اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو إن إرادة الشعب المصري أصبحت هي القوة المحركة التي تحدد مصير الوطن وحملت ثورة الثلاثين من يونيو معاني وقيما نبيلة نهتدي بها وتحكم عملنا الوطني في هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر، مضيفاً أن ثورة 30 يونيو استعاد بها الشعب المصري هويته وصوب بها مساره ليثبت للعالم أجمع أن إرادته لا يمكن كسرها أو كبحها، وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة في حياة أفضل ومستقبل مُشرق لأبنائه.

وأضاف الرئيس المصري قائلا: إننا نعمل جاهدين على تحقيق آمال الشعب المصري في توفير الواقع الأفضل الذي يستحقه، ونسابق الزمن من أجل تحقيق الإنجازات التي طال انتظارها، إذ قمنا على مدار العامين الماضيين بتدشين مشروعات قومية في مختلف المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى تعبئة جهود الدولة من أجـل تحســين الظروف المعيشيــة للمواطنين.

وقال لقد حرصت منذ تولي المسؤولية على الاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجه تطوير وتحديث كل قطاع من قطاعات الدولة بهدف الارتقاء بما يتم تقديمه للمواطنين من خدمات، مضيفاً أن حجم التحدي كبير وأن علينا بذل جهود مضاعفة من أجل تعويض ما ضاع من وقت خلال السنوات الماضية، ولاسيما في ظل الظــروف الاقتصـادية التي تمر بها مصر فضلا عما يشهده عالم اليوم من تغيرات كبيرة تؤثر على الجميع.