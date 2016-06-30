القوات المسلحة تشارك المصريين الاحتفال بذكرى 30 يونيو

تقدم القوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، عروضاً جوية لفريق الألعاب الجوية في سماء القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، لمشاركة المصريين فرحتهم في احتفالات الذكرى الثالثة لـ 30 يونيو.

كما تشارك الموسيقى العسكرية المواطنين احتفالاتهم بعزف الأناشيد والمقطوعات الوطنية بمختلف الميادين الكبرى بكافة محافظات مصر.

وتقدم القوات البحرية عروضاً بحرية باللنشات والزوارق السريعة أمام سواحل مدينة الإسكندرية، تعبيراً عن احتفالات مصر والقوات المسلحة بهذه المناسبة، وسيتم توزيع الأعلام والهدايا التذكارية على المواطنين لمشاركتهم فرحتهم بالميادين الكبرى بمختلف المحافظات.

فيما تقوم القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الأمن تأمين الميادين العامة ونشر آلاف الجنود والضباط والعربات العسكرية حول المناطق الحيوية والسيادية، كما أغلقت السلطات المصرية محطة مترو أنور السادات الواقعة في ميدان التحرير بوسط القاهرة.