داخلية مصر: بدء استخراج شهادات الوفاة لضحايا الطائرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنه سيتم اعتبارا من بعد غد السبت بدء استخراج شهادات الوفاة لضحايا الطائرة المنكوبة التي سقطت فوق المتوسط مايو الماضي.

وقالت الوزارة إنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم "1727 لسنة 2016" بشأن اعتبار المفقودين في حادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس الرحلة رقم "8014" متوفين فقد تقرر بدء استخراج شهادات الوفاة لهم مضيفة أنه تيسيراً على أهالي الضحايا فقد بادر قطاع مصلحة الأحوال المدنية بقيد واقعات الوفاة بسجلات الأحوال المدنية وقاعدة البيانات بجميع منافذه بكافة المحافظات دون الحاجة إلى القيد بمكاتب الصحة المختصة بالقاهرة.

وأعلنت الوزارة استعدادها لاستقبال أهالي الضحايا بجميع منافذ سجلات الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية، ليتسنى لهم سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بإعلام والوراثة وغيرها.