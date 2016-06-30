مصر.. مقتل 6 عسكريين في هجوم عصابة قرب الحدود الليبية

لقي 6 عسكريين من قوات تأمين الحدود في مصر مصرعهم خلال تبادل لإطلاق النيران مع عصابات التهريب بالصحراء الغربية قرب الحدود الليبية.

وقال العميد محمد سمير المتحدث العسكري إنه فى إطار جهود القوات المسلحة لتأمين الحدود ومكافحة أعمال التهريب، وأثناء تحرك دوريات من قوات حرس الحدود اليوم الخميس بنطاق المسؤولية بمنطقة صحراوية على الحدود الغربية تعرضت لنيران مفاجئة من عناصر تهريب مسلحة، وتم تعامل القوات معها بالنيران ولاذت بالفرار غرباً ونتج عن ذلك مقتل وإصابة عدد من المهربين إضافة لمقتل ضابطين و4 جنود.

وذكر مصدر لـ"العربية نت" أن الحادث وقع أثناء محاولة عصابة مسلحة تهريب ممنوعات في منطقة عين دلة بمركز الفرافرة بالوادي الجديد وأنه تم القبض على 3 من المهربين.

وقال إن القتلى من العسكريين هم :رائد "محمد سيد همام"، وملازم أول" عمرو عبد الحميد عبد الله "، ومجند "بحبح عبد الحليم عباس"، مجند "محمد يوسف محمود"، ومجند "أحمد محمد السواح"، مجند " بدر عبد التواب سيد.