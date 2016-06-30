مقتل أمين شرطة وإصابة اثنين في انفجار عبوة بالعريش

قُتل أمين شرطة مصري، وهي رتبة وسط بين الجنود والضباط، وأصيب اثنين آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في #مدرعة تابعة للشرطة بمدينة #العريش بمحافظة شمال سيناء الحدودية المصرية.

وقالت المصادر إن مسلحين مجهولين قاموا بزراعة عبوة ناسفة على جانبي الطريق أمام مستشفى العريش العام حيث تم تفجيرها أثناء مرور مدرعة شرطة، مما أدى إلى مقتل أمين شرطة يدعى أحمد محمد عبد الله محمد، 29 عاما، من مدينة العريش.

وأصيب أمين شرطة آخر اسمه محمود علي متولي، 22 عاما، من ميت غمر بكدمات متفرقة بالجسد، وتعرض أمين شرطة يدعى ممدوح رجب طه، 38 عاما، إلى كدمات وسحجات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.