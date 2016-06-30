"الشيوخ" الإيطالي يرفض صفقة مع مصر بسبب ريجيني

وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، مساء الأربعاء، على إلغاء توريد قطع غيار حربية لمصر، على خلفية الأزمة الناشبة بين البلدين إثر العثور على الطالب الإيطالي جوليو #ريجيني مقتولا في #مصر مطلع فبراير الماضي وآثار تعذيب على جثته.

وبحسب ما بثه التلفزيون الإيطالي فإن مجلس الشيوخ، (الغرفة الأولى)، في البرلمان ألغى توريد قطع غيار طائراتF-16S المقاتلة إلى مصر كان من المفترض أن تقوم الحكومة الإيطالية بتسليمها إلى مصر خلال أيام قليلة.

ويعد قرار مجلس الشيوخ سارياً ولا حاجة للتصويت عليه من مجلس النواب (الغرفة الثانية) حيث كان من المفترض أن تعرض هذه #الصفقة على مجلس النواب للتصويت عليه في حال المصادقة عليه في الشيوخ.

وصوّت على القرار 159 من الحضور، فيما رفضه 55 وامتنع 17 عن التصويت، من بين 321 هم عدد أعضاء المجلس.

وقال السيناتور جان كارلو سانغالي، صاحب مقترح الإلغاء، في تصريحات صحافية عن هذه الخطوة إنها "إشارة من البرلمان، ووسيلة لاستمرار مواصلة الضغط على مصر بشأن قضية ريجيني".

وأضاف: "ذلك ليس عملاً عدائيًا ضد الحكومة المصرية، وسبب هذا القرار هو السعي إلى الضغط على حكومتنا في سبيل العمل للوصول إلى الحقيقة في قضية ريجيني".

وفي 8 أبريل، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.

وأوضحت السلطات المصرية أن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجل مكالمات مواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له لأنه "يمثل انتهاكا للسيادة المصرية".