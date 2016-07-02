إخلاء أشهر مجمع حكومي في مصر والسبب..

بدأت السلطات المصرية إجراءات إخلاء أقدم وأشهر موقع حكومي وهو مجمع التحرير الذي يتردد عليه 100 ألف مواطن يوميا من موقعه في ميدان التحرير بقلب العاصمة القاهرة حيث تنتهى خطة الإخلاء تماما في ذكرى 30 من يونيو العام القادم 2017.

وقال اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، أن عملية إخلاء المجمع يندرج ضمن خطة حكومية الهدف منها تحقيق السيولة المرورية وتخفيف العبء عن منطقة وسط القاهرة، مضيفا أن المبنى يضم ١٣١٠ مكاتب يعمل بها حوالي ١٠ آلاف موظف، ويتردد عليه حوالي عشرات الآلاف من المواطنين يوميا لقضاء مصالحهم ومعاملاتهم من عدة وزارات لها مكاتب في المجمع.

اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية، قال إن المحافظة بدأت بإخلاء مجمع التحرير من المكاتب الإدارية الخاصة بالمحافظة وبعض الوزارات والهيئات والإدارات مضيفا لـ"العربية.نت" أن المحافظة ستتولى الإشراف على عمليات الإخلاء والنقل.

مجمع التحرير قام بتصميمه الدكتور محمد كمال إسماعيل عام 1951 ويعتبر مبنى إداريا لإدارات مختلفة، ويتكون من 14 طابقا وتكلف إنشاؤه قرابة 2 مليون جنيه وقتها، وتم بناؤه على مساحة 28 ألف مترا وارتفاعه 55 مترا وبه 1356 حجرة للموظفين، ويتميز بالصالات الواسعة والمناور والنوافذ العديدة والممرات الكثيرة بكل طابق.

ويعتبر المجمع معلما تاريخيا من معالم القاهرة وكما ذكر مصدر مسؤول لـ"العربية.نت" فإن الحكومة مازالت تدرس كيفية الاستفادة منه ومن موقعه في قلب القاهرة بعد إخلائه.