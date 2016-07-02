وزيرا خارجية مصر والعراق يبحثان الأوضاع الثنائية

استهل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، زيارته إلى بغداد بلقاء وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، حيث تناول اللقاء كافة مجالات التعاون الثنائي بين مصر والعراق، والتنسيق في الملفات الإقليمية والأوضاع على الساحة العراقية.

وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية من بغداد، أشار إلى أن شكري أكد في بداية اللقاء أن الهدف الرئيسي من زيارته هو التأكيد على دعم مصر للعراق في مواجهة التحديات التي يمر بها، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتهنئة حكومة وشعب العراق على الانتصارات التي تحققت في معركة الفلوجة ضد تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى دعم الجهود التي يبذلها رئيس وزراء العراق حفاظاً على وحدة العراق وعروبته وسلامه الاجتماعي.

وأضاف أبو زيد أن وزير خارجية العراق ثمن من جانبه الدور الهام الذي تقوم به مصر لدعم وتعزيز العمل العربي المشترك، معرباً عن تطلع بلاده إلى الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين ليحقق طموحات الشعبين المصري والعراقي.

وقد استحوذت تطورات الأوضاع الإقليمية على شق كبير من محادثات شكري والجعفري، حيث تطرقت إلى الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا وجهود مكافحة الإرهاب.