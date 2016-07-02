شكري لعمار الحكيم: مصر حريصة على عودة العراق

التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري خلال زيارته إلى العراق اليوم السبت عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى وكتلة المواطن البرلمانية في مجلس النواب العراقي.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن عمار الحكيم أعرب في بداية اللقاء عن سعادته البالغة لزيارة وزير الخارجية الى العراق والتي تعكس الاهتمام الذي تبديه مصر لدعم العراق وحرصها على استقراره ودعمه في المرحلة الحالية التي يواجه فيها تحديات عديدة

وأضاف أن اللقاء تركز على تناول الأوضاع الداخلية العراقية، حيث استعرض الحكيم الجهود المبذولة لتوحيد النسيج الوطني العراقي والتأكيد على مفهوم المواطنة، مشيرا الى ان المجتمع العراقي قد سئم المذهبية ووصل الى اقتناع بأن مصلحته الحالية والمستقبلية تكمن في ترسيخ مفهوم المواطنة والاستفادة من التنوع الموجود في المجتمع العراقي باعتباره رافدا فكريا وحضاريا وليس عاملاً من عوامل الاستقطاب أو الانقسام.

من جانبه أكد الوزير شكري على المتابعة المصرية اللصيقة للأوضاع في العراق، وحرصها على استقرار دولة العراق وسلامة الشعب العراقي وعودة العراق للقيام بدوره الحضاري في خدمة ودعم القضايا العربية، كما قدم شكري التهنئة لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى على النجاح والانتصار الذي تحقق في معركة الفلوجة معرباً عن تمنياته بدوام الانتصارات وقدرة العراق على دحر الإرهاب من جميع المدن والقرى العراقية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الحكيم أعرب عن تطلعه للمزيد من التقارب المصري مع العراق، مشيراً إلى أن الشعب العراقي يكن كل الاحترام والتقدير للشعب المصري ويدرك أن مصر حينما تمد يدها إلى العراق فهي تقوم بذلك بدافع عروبي ووطني ولا تنتظر أي مصلحة أو نفوذ في العراق.