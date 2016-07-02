مصر.. تأجيل محاكمة نقيب الصحافيين لجلسة 9 يوليو

قررت محكمة جنح قصر النيل تأجيل محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحافيين وعضوي المجلس خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم لجلسة 9 يوليو لسماع شهود النفي.

واستمعت المحكمة لشهادة ضابطي الأمن الوطني وهما شاهدي الإثبات في القضية حيث قال محسن بهنسي عضو الدفاع عن خالد البلشي إن المحكمة بدأت بسماع شهادة حازم رشوان ضابط الأمن الوطني وكشفت شهادته عن أن اتصالا دار بينه وبين يحيى قلاش حيث طلب منه قلاش حل مشكلة الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا بشكل ودي في واقعة أمر ضبطهما لكن الضابط أبلغه أن أمر ضبط وإحضار بدر والسقا شأن قضائي لا يستطيع التدخل فيه كما استمعت المحكمة إلى شهادة الضابط الثاني وهو النقيب أحمد طه ضابط الأمن الوطني.

وفي شهادته أمام المحكمة قال حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحافيين إن العادة جرت أن يقوم الصحافيون الذين لديهم مشاكل مع صحفهم أو الجهات التي يتعاملون معها بالاعتصام في الدور الأرضي بالنقابة، ولا يستطيع نقيب الصحافيين وأعضاء المجلس طردهم من نقابتهم كما لا يمكن أن يقوم الأمن بإخراجهم.

وقال إن هناك حالة مماثلة لحالة الصحافيين بدر والسقا وهي حالة الصحافي عبدالجليل الشرنوبي الذي كان صادر له أمر ضبط وإحضار واعتصم في النقابة لمدة أيام وسلم نفسه للنيابة التي أخلت سبيله.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 9 يوليو لسماع شهادة شهود النفي.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت يحيى قلاش نقيب الصحافيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، إلى المحاكمة وذلك لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقها أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح.