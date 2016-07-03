أحمد أبو الغيط يبدأ عمله أمينا عاما للجامعة العربية

بدأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام الجديد للجامعة العربية اليوم الأحد، مهام منصبه كأمين عام للجامعة العربية خلفاً للدكتور نبيل العربي، حيث وصل إلى مقر الجامعة في قلب العاصمة المصرية القاهرة.

وتفقد الأمين العام للجامعة عدة مواقع بالجامعة والتقى بعدد كبير من الموظفين، كما عقد لقاء موسعاً مع الأمناء العموم المساعدين ورؤساء القطاعات الرئيسية بالأمانة العامة.

واستقبل أبو الغيط بمكتبه سامح شكري وزير الخارجية المصري الذي قدم له التهنئة بمناسبة بدء توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة، ومؤكدا مساندة مصر الكاملة له في عمله.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام أن اللقاء شهد استعراض أهم أبعاد العملية التحضيرية للقمة العربية المقبلة، المقرر عقدها في نواكشوط يومي 25 و26 يوليو الحالي والموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، آخذا في الاعتبار كون مصر هي دولة الرئاسة الحالية للقمة العربية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أهم التطورات التي تشهدها المنطقة العربية خلال المرحلة الحالية.

وأشار المتحدث إلى أنه تم التأكيد أيضاً خلال اللقاء على ضرورة العمل من أجل تضافر الجهود العربية لسرعة التعامل مع الأزمات التي تعاني منها بعض الدول العربية، وذلك في إطار الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات التي يمكن أن تؤثر على مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات.