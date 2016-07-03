الخارجية: مصرع وإصابة 23 معتمرا بحادث سير بالسعودية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع بالتنسيق مع القنصلية العامة في جدة الحادث الذي وقع مساء أمس السبت للمعتمرين المقيمين بمدينة الرياض، حيث كانوا في طريق عودتهم من مكة المكرمة بأحد الحافلات بمركز رضوان طريق الطائف – الرياض.

وصرح عادل الألفي القنصل العام المصري في جدة أن الحادث أدى إلى وفاة 7 من المصريين، منهم 5 من أسرة واحدة، فضلا عن إصابة16 آخرين بمستشفيات مدينة الطائف وهي مستشفى المويه، ومستشفى الأمير سلطان، ومستشفى الملك فيصل.

وقالت الخارجية إنه مازالت هناك بعض الجثث مجهولة الهوية التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن، فيما يواصل فريق العمل القنصلي المتواجد بالطائف متابعة تداعيات الحادث، مضيفة أن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية يتولى التواصل مع أسر الضحايا والمصابين لإطلاع ذويهم على آخر التطورات ذات الصلة.

وذكرت أنه تم تشكيل فريق عمل بالقنصلية العامة لمتابعة ما يتم بشأن الحادث والرد على استفسارات ذوي المصابين والمتوفين.

من جانب آخر ذكرت مصادر لـ"العربية.نت" أن الضحايا المتوفين هم: محمد حسني وعبدالرحمن حسني وجهاد محمد حسني ومنة محمد حسني ومحمد محمود بغدادي وسيدة تدعى شامية، وهي زوجة محمد حسني وسيدة أخرى.. والمصابون هم: هاجر محمد حسني وجنى محمد حسني ومحمد حبيب ومحمد أحمد محمد وأسامة باز السيد وحسن السيد حسن وإنتصار أحمد ومحمد علي توني علي، ورضا المنشاوي عبدالحليم ومحمد الباز السيد والمحمدي زكي السيد وعبدالحميد موسى عبدالعظيم وسعد حمد السيد أبو فايد وأشرف حسني نصر محمد وثامر عبدالفتاح.