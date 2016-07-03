مصر تدين تفجيرات العراق الإرهابية

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا مساء السبت في منطقتي الكرادة والشعب في وسط وشمال العاصمة العراقية بغداد، وأسفرا عن وفاة نحو 90 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 210 آخرين، معرباً عن تعازي جمهورية مصر العربية – حكومة وشعباً – للحكومة العراقية ولأسر الضحايا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على وقوف مصر وتضامنها الكامل مع الجمهورية العراقية في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف أمنها واستقرارها وكذلك كافة ما تتخذه من إجراءات لمواجهة أعمال العنف والإرهاب.

وفي ذات السياق، جدد المتحدث الرسمي التأكيد على الموقف المصري الثابت القائم على ضرورة محاربة الإرهاب الغاشم الذي يتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية، وضرورة التضامن الدولي لوضع حد لهذه الظاهرة ومحاصرتها على مستويي الفكر والتمويل.