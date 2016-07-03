مقتل 6 من أنصار بيت المقدس جنوب العريش

قصفت مروحيات الأباتشي المصرية معاقل تنظيم أنصار #بيت_المقدس جنوب مدينة #العريش في #سيناء، ما أدى إلى مقتل ستة من عناصر التنظيم.

وجاء ذلك على أثر ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بوجود عدد من عناصر التنظيم يخططون لشن هجمات على قوات الأمن في العريش والقيام بزرع عبوات ناسفة في طريقها.

وقُتل أمين شرطة مصري، وهي رتبة وسط بين الجنود والضباط، وأصيب اثنان آخران، في وقت سابق، إثر انفجار عبوة ناسفة في #مدرعة تابعة للشرطة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقالت المصادر إن مسلحين مجهولين قاموا بزراعة عبوة ناسفة على جانبي الطريق أمام مستشفى العريش العام، حيث تم تفجيرها أثناء مرور مدرعة شرطة، مما أدى إلى مقتل أمين شرطة يدعى أحمد محمد عبد الله محمد، 29 عاماً، من العريش.

كما أصيب أمين شرطة آخر اسمه محمود علي متولي، 22 عاماً، من ميت غمر، بكدمات متفرقة بالجسد. وتعرض أمين شرطة يدعى ممدوح رجب طه، 38 عاماً، إلى كدمات وسحجات متفرقة. كذلك تم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.