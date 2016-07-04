أحمد شفيق يقيم دعوى قضائية للعودة إلى مصر

أقام المرشح الرئاسي السابق في مصر ورئيس الوزراء الأسبق، الفريق #أحمد_شفيق ، دعوى قضائية، الاثنين، يطالب فيها برفع اسمه من قوائم الترقب والوصول بالمطارات والموانئ المصرية.

وطالبت الدعوى رفع اسم شفيق من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم الترقب والوصول، مؤكدة وجود أسباب عدة لذلك، أهمها عدم وجود مدة محددة للقرار الذي صدر في عهد الإخوان، إضافة إلى عدم وجود فترة زمنية محددة بالقرار.

كما أكدت أن شفيق سافر خارج البلاد عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز الرئيس الأسبق، #محمد_مرسي ، بسبب علمه مسبقاً برغبة الإخوان في التنكيل به والانتقام منه وتصفية حسابات سياسية معه. واستمر في الخارج منذ 2012 ولمدة أكثر من 4 سنوات دون أن يكون هناك مانع قانوني ضده، حيث لا توجد قضايا ولا موانع لاستمرار قرار منعه من السفر، مشيرة إلى أن شفيق يرغب في العودة لوطنه.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 10 تموز/يوليو الحالي كأولى جلسات نظر الدعوى.

من جانبه، قال محامي الفريق أحمد شفيق، المستشار يحيى قدري، إن شفيق لن يعود إلى مصر إلا بعد رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، لافتاً إلى أنه ﻻ يعلم سبب عدم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، خاصة بعد براءته في قضية أرض الطيارين.