السيسي يكشف لماذا طلب تفويضا من المصريين بعد عزل مرسي

كشف #الرئيس_المصري عبدالفتاح #السيسي السبب وراء قيامه بطلب تفويض من المصريين في 26 تموز/يوليو 2013 بعد 23 يوما من عزل الرئيس الأسبق محمد #مرسي .

وقال السيسي خلال احتفالية دار الأوبرا المصرية بالذكرى الثالثة لـ #30_يونيو مساء الأحد إن طلبه التفويض كان الهدف منه إبلاغ العالم كله أن ما حدث في30 يونيو كان تجسيدا لإرادة المصريين، وإن الشعب المصري خرج في 30 يونيو 2013 وأمر بحماية #مصر ، مشيراً إلى أن الدولة بمؤسساتها نفذت الأوامر و #الجيش_المصري لبى النداء "لأنه جيش الشعب ولا انفصال بينهما".

وطالب السيسي المصريين بالحفاظ على بلدهم، قائلا لهم "إنها أمانة في رقابهم". ودعاهم لعدم الاختلاف من أجل مصر، مطالبا بالعمل والإخلاص لكي تأخذ مكانتها الحقيقية بين الأمم.

وقال إنه يحمل "رسالة من مصر لأهل مصر" وهي أنه لا يمكن أن يحتاج لأحد في وجود المصريين، وإنه لا يمكن لأحد أن يخدع المصريين لكي يهدم بلادهم التي تمتلك حضارة لها تاريخ يعود إلى 7000 عام. وطالب المصريين بالحفاظ على مستقبلها لمدة 7000 عام أخرى.

وكان الرئيس المصري قد شهد الحفل الذي أقامته وزارتا الثقافة والشباب في #دار_الأوبرا المصرية في #القاهرة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تحت عنوان #ثورة_شعب حيث تم عرض مقاطع فيديو جسدت الأحداث التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.