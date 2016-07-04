مصر: انتشال جميع الرفات البشرية من موقع سقوط الطائرة

أعلنت #لجنة_التحقيق_المصرية في حادثة سقوط طائرة #مصر_للطيران أن سفينة البحث انتشلت جميع الرفات البشرية، التي تم تحديد مكانها بموقع سقوط الطائرة.

وفي تقرير حمل الرقم 21 صدر مساء الأحد، أوضحت اللجنة أن "سفينةLethbridge John المؤجرة من #الحكومة_المصرية قامت بانتشال جميع الرفات البشرية التي قد تم تحديد مكانها بموقع حادث سقوط الطائرةA320 من خلال خبراء الطب الشرعي المصري والفرنسي المتواجدين على متن السفينة".

وتابع التقرير: "غادرت السفينة موقع الحادث إلى ميناء #الإسكندرية حيث سيتم تسليم ما تم انتشاله من أشلاء ورفات بشرية إلى مسؤولي النيابة العامة وممثلي مصلحة الطب الشرعي المصري، وذلك بحضور أعضاء لجنة التحقيق الفني بالحادث، ليتم على الفور نقل الأشلاء إلى مصلحة الطب الشرعي في #القاهرة للبدء في عمل تحليل الـDNA واستكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن".

وأضاف: "وحرصا من الحكومة المصرية على التأكد من انتشال جميع الرفات البشرية، وتأكيدا على وقوفها وتضامنها مع أسر الضحايا فقد تقرر إسناد مهمة جديدة للسفينة Lethbridge John التي تقوم بأعمال البحث وانتشال #حطام_الطائرة وأشلاء الضحايا للعودة إلى موقع الحادث وعمل مسح جديد لقاع البحر والبحث عن أي أشلاء جديدة، حتى يتم التأكد تماماً من عدم وجود أي رفات بشرية بمكان الحادث".