مصر.. ضبط خليتين إخوانيتين نفذتا 28 عملية إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط خليتين إخوانيتين نفذتا عمليات إرهابية في 4 محافظات بلغت 28 عملية.

وقال مصدر أمني مسؤول بالوزارة إنه في إطار جهود الوزارة الرامية لكشف البؤر الإرهابية وملاحقة كوادرها الهاربة والمتورطة في تنفيذ العديد من العمليات العدائية بالبلاد والمرصود اعتزامهم تصعيدها خلال الفترة الحالية بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بهدف نشر الفوضى وأعمال التخريب وتكدير السلم والأمن الاجتماعي وعرقلة مسيرة التنمية الاقتصادية، وكذا الإيحاء باستمرار تواجدهم على الساحة، فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من كشف بؤرتين لجماعة الإخوان بمحافظات الغربية والشرقية والبحيرة وأسيوط التي ينتمي عناصرها لكيان ما يسمى "لجان الحراك المسلح"، وينتهجون في مسلكهم وتوجهاتهم أقصى درجات العنف، وتوجيه ضربة أمنية استهدفت هؤلاء والمرتبطين بهم بالتنسيق مع مختلف أجهزة الوزارة.

وأضاف أن نتائج استهداف البؤرة الأولى بمحافظة الغربية، أسفرت عن ضبط عدد 36 عنصراً من هؤلاء، وبتفتيش محال إقامتهم تم ضبط 4 بنادق آلية، و1 طبنجة 9 مم ماركة حلوان، 2 بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش، كمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، والأسطوانات المخروطية التي تستخدم في تصنيع العبوات التفجيرية مادة "tatb" شديدة الانفجار، المعدات والأدوات التي تستخدم في تصنيع العبوات.

وأشار إلى أن المتهمين أكدوا انتماءهم لجماعة الإخوان وانخراطهم ضمن أنشطتها التنظيمية منذ سنوات، كما اعترف قيادات البؤرة، وهم محمد جلال نقريش "حركى الباز أفندي" وعمرو عبدالسلام السيد الشريف "حركي رفيق" وأحمد عبدالسميع الهواري "حركي العمدة" ومحمد عبدالسلام محمد أبو طاحون "حركي مجدي". ومحمود إبراهيم محمد إبراهيم قيصر "حركي عصام" بتولي أولهم مسؤولية الحراك المسلح بالمحافظة واضطلاع الباقين ببعض المهام السرية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ الحوادث الإرهابية، ومنها الرصد والتنفيذ والدعم اللوجيستي والتخزين والتصنيع وقيامهم من منطلق نشاطهم باستئجار بعض الأماكن بالمحافظة لتصنيع العبوات المتفجرة وتنظيم دورات تدريبية في فك وتركيب السلاح والأمن الشخصي والمعلومات وتكتيك حرب العصابات.

وأكد أن المتهمين اعترفوا بارتكاب العديد من الوقائع التخريبية بلغت 28 واقعة، تمثل أبرزها في استهداف عدد من السيارات الخاصة برجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء، إضافة إلى عدد من أكشاك الكهرباء بنطاق محافظة الغربية، وإعدادهم لتنفيذ عدد آخر من العمليات الإرهابية، إذ تمكنوا من رصد أهداف كان مزمعا استهدافها وتمثلت أبرزها في استهداف عدد من ضباط وأفراد الشرطة وأعضاء من الهيئة القضائية، ومنشأة شرطية، ومحولات كهرباء، وخطوط وغرف غاز، ومحطات إرسال شركات المحمول وقطارات.

وقال المسؤول الأمني المصري إن نتائج استهداف البؤرة الثانية بمحافظات أسيوط، الشرقية، البحيرة أسفرت عن ضبط 3 قيادات وهم: هشام ممدوح محمد خليل ومحمود علاء عبدالسلام وعلاء عبدالناصر محمد عمران، والعثور بمنزل أولهم على معمل يحوي العديد من أدوات تصنيع العبوات المتفجرة، وعدد 5 قنابل يدوية كان يخفيها بمحل عمل أحد عناصره الهاربة بمدرسة الروضة الابتدائية بدائرة مركز أبوتيج محافظة أسيوط، وأكد هؤلاء قناعتهم وباقي عناصر البؤرة بأفكار التنظيم واعتيادهم التواصل فيما بينهم عبر شبكة الإنترنت.

وأضاف أن المتهمين اعترفوا بارتباط أولهم بمجموعة من عناصر لجان العمليات النوعية الإخوانية ببلدته بأسيوط، وجميعهم من العناصر المطلوبة في قضايا جماعة الإخوان الإرهابية، والذين اضطلعوا بتدريبه على تصنيع العبوات المتفجرة، وقيامه فيما بعد بربط الباقين بعناصر بؤرته التي يترأسها المكنى أبو لؤي المصري "جارٍ تحديده" الذي كلفهم بتدبير أحد الأماكن بالمحافظة لتكون وكراً للهروب والتدريب على استخدام السلاح، كما اعترفوا بقيامه وعناصر مجموعته برصد العديد من الأهداف الحيوية بمحافظة أسيوط، أبرزها تمركزان أمنيان بمدينة أسيوط تمهيداً لاستهدافها خلال الفترة المقبلة.