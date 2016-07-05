بالأسماء.. اختطاف 6 مصريين في ليبيا

اختطف مسلحون في ليبيا 6 مصريين أثناء عودتهم إلى مصر من خلال الطريق البري، بينهم 5 من قرية "البقلية" مركز المنصورة بالدقهلية، ومواطن من إحدى محافظات الصعيد.

والمختطفون من قرية البقلية هم: أحمد عبدالحميد السيد عوض (24 عاما - أعزب)، وشقيقه السيد (26 عاما - متزوج، ولديه طفل رضيع)، والسيد رمضان محمود فرحات (45 عاما - متزوج، ولديه 3 أبناء)، وشوقي محمد علي (50 عاما - حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ولديه 4 أبناء أكبرهم في الثانوية العامة)، وصالح جابر نوارة (39 عاما - حاصل على دبلوم تجارة، ولديه 3 أبناء)، إضافة إلى مواطن من إحدى محافظات الصعيد، وجميعهم يعملون في أعمال البلاط والمعمار.

وأكدت أسر المختطفين أنه تم الاتصال بهم وطلبوا فدية قدرها 100 ألف دينار عنهم، موضحين عدم وجود هذا المبلغ، الذي وصفوه بالضخم.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية في بيان الثلاثاء إن القطاع القنصلي بالوزارة يتابع واقعة الاختطاف التي تعرض لها عدد من المواطنين المصريين في ليبيا، الذين كانوا في طريقهم للعودة إلى أرض الوطن.

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن المعلومات المتوافرة عن الحادث تشير إلى أن المخطوفين وعددهم ستة، كانوا يعملون في طرابلس وأن جماعة مسلحة بمنطقة بني وليد (طريق النهر الصناعي) قد اعترضت طريق السيارة التي كانت تقلهم، وقامت باقتيادهم إلى مكان مجهول، وذلك على الطريق الصحراوي بين بني وليد ومصراتة.