مسجل الطائرة المصرية: محاولات إخماد حريق قبل التحطم

قالت مصادر بلجنة التحقيق في حادث تحطم طائرة شركة مصر للطيران فوق البحر المتوسط في مايو الماضي إن مسجل قمرة الطائرة أوضح حدوث حريق ومحاولات لإخماده، وهو ما يتوافق مع البيانات الأولية التي تم التوصل إليها.

وهوت الطائرة وهي من نوع إيرباص (320 إيه) في البحر المتوسط في طريق عودتها من باريس إلى القاهرة في 19 مايو وقتل 66 شخصا هم كل من كانوا على متنها. ولا يزال سبب الحادث مجهولا.

وكانت لجنة التحقيق قالت في بيان صدر يوم29 يونيو الماضي إن البيانات المستخلصة من مسجل بيانات الرحلة "تتوافق... مع رسائل نظم التواصل والإبلاغ مع الطائرة، والتي تشير إلى وجود دخان في دورة المياه ودخان صادر من غرفة الأجهزة الإلكترونية للطائرة".

وقالت المصادر اليوم الثلاثاء إن كل الفرضيات مطروحة كأسباب لسقوط الطائرة ومن بينها فرضية العمل الإرهابي خاصة، مشيرة إلى أن من النادر حدوث حريق كبير بشكل مفاجئ مثلما توضح كل المعلومات والمؤشرات.