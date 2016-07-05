3 آلاف فلسطيني يغادرون غزة إلى مصر خلال 5 أيام

غادر قرابة 3 آلاف فلسطيني، #قطاع_غزة، عبر معبر رفح البري، الحدودي مع مصر خلال 5 أيام من فتحه بشكل استثنائي.

وقالت هيئة المعابر بغزة، والتي تديرها حركة حماس، الثلاثاء، إن 2961 مسافرا من المرضى والطلبة وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، غادروا قطاع غزة في الأيام الخمسة الماضية عبر معبر #رفح البري".

كما عاد إلى #غزة، في ذات الفترة، 1620 فلسطينيا كانوا عالقين في الجانب المصري.

ولفتت إلى أن السلطات المصرية منعت 159 شخصا من السفر، ومغادرة القطاع، دون إبداء أسباب.

وأعادت السلطات المصرية، فجر الثلاثاء، إغلاق معبر رفح البري مع قطاع غزة، بعد فتحه بشكل استثنائي، الأربعاء الماضي لمدة 5 أيام غير متصلة في كلا الاتجاهين.

وقالت هيئة المعابر بغزة إن "عشرات الآلاف من الحالات الإنسانية، ينتظرون إعادة فتح المعبر من جديد".

وأشارت إلى أن عدد المُسجلين للسفر يبلغ 25 ألف حالة إنسانية، بحاجة ماسة للسفر.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ يوليو 2013 لدواعٍ تصفها بـ"الأمنية"، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.