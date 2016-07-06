أول اتصال بين السيسي وأمير قطر منذ أحكام قضية التخابر

أعلنت الرئاسة المصرية، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبدالفتاح #السيسي، تلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة #قطر، تميم بن حمد آل خليفة.

ويعد هذا أول اتصال يجري بين الزعيمين عقب الانتقادات المتبادلة على خلفية أحكام #التخابر مع قطر، وسداد مصر وديعة قطرية مستحقة لدى القاهرة.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر، "أعرب خلاله عن تهنئته للرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وأضاف البيان": "عبر الرئيس السيسي عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته"، متمنياً لـ"لأمة العربية كلها كل الخير والاستقرار والتقدم"، دون مزيد من التفاصيل.

والشهر الماضي، رفضت دولة قطر، "الزج باسمها" في الحكم الصادر عن محكمة مصرية، ضد الرئيس المخلوع محمد #مرسي ومساعديه، وعدد من الإعلاميين، في القضية المعروفة باسم "التخابر مع قطر"، بحسب بيان السفير أحمد الرميحي مدير المكتب الإعلاميِ بوزارة الخارجية القطرية.

وردت القاهرة بشدة وقتها قائلة على لسان أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن "التاريخ والشعب المصري لن ينسى من أساء إليه" في إشارة لقطر.

وفي 18 يونيو الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت السجن 40 عاماً بحق مرسي، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحافيين أحدهم أردني.