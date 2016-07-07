العثور على حطام يُرجح أنه لطائرة مصر على شاطئ إسرائيلي

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، العثور على أجزاء من #حطام طائرة على شاطئ مدينة #نتانيا "يُرجح جدا" أنه يعود لطائرة #مصر_للطيران رقم "MS 804"، التي سقطت في البحر #المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة في 19 أيار/مايو الماضي وكان على متنها 66 شخصا.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو بأن "الحطام جرى التقاطه ويبدو باحتمالية عالية جدا أنه حطام طائرة مصر للطيران التي سقطت في البحر المتوسط قبل حوالي شهرين".

وأضاف البيان أنه "طبقا للإجراءات المتبعة، جرى إبلاغ #مصر و #فرنسا لأنها الدولة التي أقلعت منها الطائرة".

كما وجّه نتنياهو كل الأطراف المرتبطة بالموضوع بالتواصل مع مصر ونقل الحطام إليها سريعا. وقد يُنقل غدا الجمعة.

وبعد بيان مكتب نتنياهو، صدر عن لجنة التحقيق المصرية في حادث طائرة مصر للطيران بيان مفاده أنه "جاري التنسيق لنقل قطع الحطام التي عثر عليها بالقرب من الشواطئ الإسرائيلية إلى #القاهرة لتقوم لجنة التحقيق الفني في حادث الطائرة A320 بالتأكد من أن تلك القطع خاصة بطائرة مصر للطيران التي سقطت في مياه البحر المتوسط منتصف شهر أيار/مايو الماضي".

هذا وتستمر أعمال السفينة John Lethbridge المؤجرة من الحكومة المصرية في مسح قاع البحر للتأكد من عدم وجود أي رفات بشرية بموقع الحادث.