مصر.. ملامح مواجهة جديدة بين السلطة والصحافة

أثارت دعوة الصحافي والبرلماني مصطفى بكري إلى تقديم اقتراح للبرلمان يقضي بمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي الحق في تعيين رؤساء تحرير الصحف حالاً من الجدل في مصر، ما ينبئ بملامح مشهد مواجهة جديد بين السلطة والصحافة.

وتسود حالة من الترقب والاضطراب عدداً من المؤسسات الصحافية الحكومية بسبب انتهاء فترات تعيين رؤساء تحرير هذه المطبوعات.

ضبابية المشهد دفعت بالنائب والصحافي مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، إلى التقدم بمشروع قانون لتشكيل مجلس أعلى جديد للصحافة مع إعطاء حق تعيين رؤساء التحرير للرئيس السيسي.

المجلس الأعلى للصحافة تحفظ على هذه المبادرة، واعتبر أنه لا يزال يعمل في ظل الدستور والقانون. أعضاء من المجلس أكدوا أنهم يدفعون ثمن الصراع بين رجال الصحافة للحصول على المواقع القيادية داخل هذه المؤسسات.

أعضاء من مجلس النقابة أرجعوا فكرة هذه المبادرات إلى رغبة بعض الأجهزة في عدم إقرار قانون الصحافة الموحد لما يتمتع به من حريات غير مسبوقة والخشية من تأثير هذا السقف المرتفع المتوقع للصحافة على المشهد السياسي الحالي.

بعض رؤساء التحرير اعترفوا بتأثير هذه الأجواء على المؤسسات الصحافية، فيما استمر الانقسام النيابي حِيال هذه القوانين في البرلمان المصري.

مبادرات وأفكار واقتراحات وواقع سياسي يتوقع معه البعض استمرار أزمة الصحافة خلال المرحلة المقبلة.