الخارجية تعلن إطلاق سراح 6 مصريين كانوا مختطفين بليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية إطلاق سراح 6 #مصريين كانوا مختطفين في ليبيا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم #وزارة_الخارجية بأن السفارة المصرية في طرابلس، التي تمارس مهامها من القاهرة بسبب الأوضاع في الأراضي الليبية، علمت أن المواطنين المصريين الستة الذين تم استيقافهم في طريق عودتهم من طرابلس محتجزون حاليا لدى السلطات المحلية بمدينة بني وليد، وجارٍ العمل على اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودتهم إلى أرض الوطن.

وأضاف أن المواطنين الستة هم: إبراهيم حفظي محمد جلال، شوقي محمد علي، صالح جابر يونس، السيد رمضان محمود، السيد الشحات عبدالحميد، أحمد الشحات عبدالحميد.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية مناشدته لجميع المواطنين الالتزام بقواعد حظر السفر المؤقتة إلى #ليبيا، مع مراعاة المواطنين المقيمين في ليبيا ضرورة تجنب الاقتراب من بؤر التوتر والاشتباكات، وكذلك تجنب التحرك على الطرق البرية لما تمثله من مخاطرة عالية قد تكلف في بعض الأحيان المواطن حياته، داعيا ذوي المواطنين المتواجدين في ليبيا إلى توعية أبنائهم من مغبة تلك المخاطر.

وكانت الخارجية قد أكدت أن المعلومات المتوافرة عن الحادث تشير إلى أن المخطوفين كانوا يعملون في #طرابلس وأن جماعة مسلحة بمنطقة بني وليد طريق النهر الصناعي اعترضت طريق السيارة التي كانت تقلهم، وقامت باقتيادهم إلى مكان مجهول، وذلك على الطريق الصحراوي بين بني وليد و#مصراتة.

من جانبهم، كشف أهالي المخطوفين وهم من مواطني قرية البقلية بمدينة المنصورة #محافظة_الدقهلية أن #عصابة_مسلحة بليبيا هاجمت سيارة تقلهم أثناء عودتهم إلى مصر ومرورهم بمنطقة #بني_وليد، واصطحبوهم إلى مكان مجهول تحت تهديد #السلاح ، ثم أجبروهم على الاتصال بذويهم ومطالبتهم بدفع فدية مالية قدرها 100 ألف دينار ليبي لهم جميعا.