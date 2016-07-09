مقتل قيادي بـ"أنصار بيت المقدس" وتفجير 5 عبوات برفح

تمكنت قوات الأمن المصرية في شمال #سيناء من قتل قيادي في تنظيم #أنصار_بيت_ المقدس (والذي تحول اسمه إلى #ولاية سيناء بعد مبايعته #داعش ).

وقالت المصادر إن قوات الأمن رصدت أحد العناصر أثناء محاوله الهجوم على كمين أمن جنوب #رفح فتم إطلاق النار عليه وقتله، بينما تمكن عناصر آخرون من الهرب.

وفي منطقة #أبو_حلو جنوب رفح تمكنت قوات الأمن من الكشف عن 5 عبوات ناسفة كانت مزروعة على جانبي الطريق، لاستهداف قوات الأمن أثناء تحركها للقيام بعمليات تمشيط لملاحقة أنصار التنظيم. وتم تفجير العبوات من مسافات بعيدة دون وقوع إصابات.