الأزهر: لهذا السبب سنقوم بتعديل المناهج كل 3 سنوات

كشف عباس شومان وكيل الأزهر الشريف عن أن الأزهر سيقوم بتعديل المناهج الدراسية كل 3 سنوات من أجل مواكبة العصر ومواجهة الفكر المتطرف.

وقال إن قضية تطوير التعليم الأزهري والنهوض به أمر يشغل بال كافة المسؤولين في الأزهر وعلى رأسهم شيخ الأزهر. مضيفا أن المشيخة استشعرت خطورة المرحلة التي تمر بها الأمة من خلال ظهور أفكار ورؤى تخالف المنهج الأزهري الوسطي، فبادر بالعمل على إصلاح منظومة التعليم الأزهري وتطوير مناهجه وهو ما تم بالفعل على أرض الواقع وأصبحت المناهج المعدلة والمطورة بين أيدي الطلاب.

وأكد أنه من المقرر أن تخضع المناهج للتعديل كل 3 سنوات على الأقل وكان من الضروري السير في اتجاه مواز لتعديل المناهج وهو مواجهة كافة أشكال التسيب التي لحقت منظومة الامتحانات بالأزهر خلال السنوات الأخيرة وعلى رأسها قضية تسريب الامتحانات.

وأضاف شومان أن الأزهر بادر بالعمل على معرفة كافة أشكال التسيب، ومواجهتها على أرض الواقع دون خوف فدخل في معركة مباشرة مع من يسمون أنفسهم بـ"مافيا تسريب الامتحانات" معلنا دون تردد إعادة امتحان أي مادة ثبت تسريبها بل وإلغاء نتائج لجان بالكامل أثناء التصحيح بعد أن ثبت وجود غش جماعي فيها.

وأكد أن الأزهر قام بعدة إجراءات مباشرة بدأت بتغيير نظام تغليف الأسئلة وتغيير شامل لكافة القائمين على أمر المطبعة السرية، مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات أثبتت كفاءتها وقدرتها على منع تسريب الامتحانات من العام الماضي.

وقال إن فرق المتابعة الميدانية والرصد الإلكترونية تمكنت من ضبط أغلب حالات الغش الإلكتروني فور حدوثها وتم إصدار القرارات المناسبة ضد الطلاب المتورطين فيها سواء بإلغاء المادة أو إلغاء الدورين واعتبار العام عام رسوب أو إحالتهم للنيابة في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2015.

وأكد شومان أنه لا بديل عن ضبط سير الامتحانات ومنع محاولات الغش تماما داخل المعاهد الأزهرية، لتخريج كوادر علمية قادرة على خدمة بلدهم في التخصصات المختلفة وبأعلى كفاءة، مشيرا إلى أن مواجهة الغش والقضاء عليه هو أمر يخدم الطالب والوطن، ومن شأنه الارتقاء بالمنظومة.