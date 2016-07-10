فيديو.. مقتل 14 إرهابيا والقبض على 12 آخرين بسيناء

نشر المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الأحد، مقطع فيديو من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، بعنوان "في ضربة استباقية ناجحة.. مقتل 14 فردًا إرهابيًا والقبض على 12 آخرين".

وقال المتحدث العسكري إنه في إطار استكمال مراحل العملية الشاملة "حق الشهيد"، والتي تنفذها قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني، مدعومة بغطاء جوي، وبالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية، تمكنت القوات من إحباط محاولة للهجوم على أحد الكمائن بالشيخ زويد، بعد رصد تجمع للعناصر التكفيرية بالقرب من الكمين، بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة، وتم القضاء عليهم نتيجة لضربات دقيقة للقوات الجوية، وعناصر المدفعية.

كما نجحت الدوريات المقاتلة خلال الأيام الماضية، في القضاء على 14 إرهابيا، نتيجة تبادل مكثف لإطلاق النار مع القوات أثناء أعمال التمشيط والمداهمة بمناطق العريش، ورفح، والشيخ زويد، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية، و234 طلقة آلية، و8 خزائن، وقنبلتين يدويتين، وشدة ميدانية وثلاثة أجهزة لاسلكية، كما تم تدمير دراجتين ناريتين، وملجأ تتحصن به العناصر الإرهابية.

وقامت القوات بالقبض على 12 فردا من المشتبه بهم، منهم 2 من المطلوبين أمنيًا، وتفكيك، ونسف عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على محاور التحرك، وتواصل قوات الجيش الثاني الميداني أعمال التمشيط، والمداهمة للقضاء على كافة البؤر الإرهابية، بمناطق تمركزها بشمال سيناء.