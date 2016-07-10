مد عمل سفينة البحث لانتشال كل جثث ركاب طائرة مصر

أعلنت لجنة التحقيق في حادث #الطائرة_المصرية التي سقطت في البحر #المتوسط في أيار/مايو الماضي استمرار عمل سفينة البحث الفرنسية لفترة إضافية من أجل التأكد من انتشال جميع رفات ركاب الطائرة.

وقالت اللجنة إنه "حرصا من #الحكومة_المصرية على التأكد من انتشال جميع الرفات البشرية بموقع حادث الطائرة" تقرّر مد عمل السفينة التي تقوم بأعمال البحث عن أشلاء الضحايا وانتشالها لمدة إضافية ثانية تنتهي في 18 تموز/يوليو الجاري، مشيرةً إلى أن السفينة تقوم بعمل مسح لقاع البحر للتأكد تماماً من عدم وجود أي رفات بشرية جديدة مع استمرار تواجد الأطباء الشرعيين على متن السفينة لنقل الرفات إلى مصلحة الطب الشرعي في #القاهرة واتخاذ الإجراءات المُتبعة في هذا الشأن.

وكانت لجنة التحقيق قد أعلنت أن سفينة البحث انتشلت جميع الرفات البشرية، التي تم تحديد مكانها بموقع سقوط الطائرة.