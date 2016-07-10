مصر.. السجن لـ18 إخوانيا بين 3 و25 عاماً

قضت محكمة مصرية عسكرية، بالسجن بين 3 و25 عاماً (أولى قابل للطعن) لـ 18 إخوانيا، في اتهامات تتعلق بـ"أعمال عنف، والانضمام لجماعة محظورة" في إحدى قرى محافظة المنيا بوسط مصر، وفق مصدر قانوني.

وقال بكر عيد، محامي المتهمين: "قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط في وقت متأخر من مساء السبت، بسجن 18 إخوانيا، وتوزعت الأحكام بين 3 سنوات (حضورياً) لاثنين منهم، و15 عامًا لـ 10 أشخاص (غيابياً)، والمؤبد (25 عامًا) لـ 6 آخرين، فيما برّأت 3 (حضوريًا) لعدم كفاية الأدلة".

ووقعت أحداث القضية في فبراير 2015، بقرية التوفيقية بمركز سمالوط محافظة المنيا، وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء العسكري في ديسمبر من العام الماضي، بحسب المحامي.