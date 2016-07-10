وزير الخارجية المصري يتوجه إلى إسرائيل في زيارة نادرة

يتوجه #سامح_شكري وزير الخارجية المصري، صباح الأحد، إلى #إسرائيل في زيارة نادرة تستهدف توجيه دفعة لعملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالجوانب السياسية في العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة #الخارجية المصرية بأن زيارة شكري إلى إسرائيل تأتي في توقيت هام، بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح #السيسى للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية سوف يجري محادثات مطولة خلال الزيارة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتناول العديد من الملفات المرتبطة بالجوانب السياسية في العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، مع التركيز على القضية الفلسطينية وكيفية تفعيل مقررات الشرعية الدولية والاتفاقيات والتفاهمات التي سبق أن توصل إليها طرفا النزاع ووضع أسس ومحددات لتعزيز بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تمهيداً لخلق بيئة مواتية داعمة لاستئناف المفاوضات المباشرة بينهما، بهدف الوصول إلى حل شامل وعادل ينهي الصراع ويحقق هدف إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.