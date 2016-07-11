شكري يبلغ عباس بنتائج محادثاته مع نتنياهو

أجرى #سامح_شكري وزير الخارجية المصري اتصالا هاتفيا، الاثنين، بالرئيس الفلسطيني #محمود_عباس (أبو مازن) لإبلاغه بنتائج محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي #بنيامين_نتنياهو أمس الأحد.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري استعرض خلال الاتصال نتائج زيارته الأخيرة إلى إسرائيل والمحادثات التي أجراها مع نتنياهو حول سبل دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وأوضح أن وزير الخارجية المصري أكد لأبو مازن حرص مصر على القيام بدور داعم ومشجع لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أن المواقف المصرية سوف تظل دائماً داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ولهدف تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال إنه تم الاتفاق خلال الاتصال على مواصلة التنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني خلال المرحلة القادمة لاستكمال الجهود في هذا الشأن.