مصر.. مرشد الإخوان بصحة جيدة

أكد مصدر أمني مصري أن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان بصحة جيدة وأن وفاته شائعة.

وقال المصدر لـ"العربية.نت" إن مرشد الإخوان يعاني من بعض أمراض الشيخوخة، إضافة إلى انخفاض ضغط الدم، ويتم علاجه ومتابعته بصفة دورية، مؤكداً أن حالته بشكل عام مستقرة.

وكانت صفحات إخوانية، قد ذكرت أن بديع تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى مستشفى المنيل الجامعي للعلاج، فيما أشاعت صفحات أخرى تابعة للجماعة أنه توفي في محبسه أمس الأحد إثر تعرضه لأزمة قلبية.

يذكر أن محمد بديع مرشد الإخوان يواجه عقوبات تصل جملتها إلى 114 عاما، وذلك في عدة قضايا هي أحداث الإسماعيلية وأحداث السويس وأحداث مسجد الاستقامة وقليوب واقتحام السجون وإهانة القضاء وأحداث البحر الأعظم والعدوة وغرفة عمليات رابعة وأحداث مكتب الإرشاد، كما صدر ضده حكمان بالإعدام في قضيتي أحداث العدوة وغرفة عمليات رابعة، تم إلغاؤهما فيما بعد.