مقتل شرطيين مصريين في تفجير مدرعة بشمال سيناء

لقى شرطيان مصريان حتفهما وأُصيب 3 آخرون، مساء الأحد، جراء تفجير استهدف مدرعة للشرطة في محافظة #شمال_سيناء، شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني.

وأوضح المصدر الأمني أن عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد في مدرعة للشرطة أثناء مرورها في قرية "المنبطح"، التي تتبع مدينة الحسنة، في محافظة شمال سيناء.

وذكر أن التفجير أسفر عن مصرع اثنين من عناصر الشرطة و3 آخرين، لافتا إلى أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى عسكري، وتمشيط المنطقة في محاولة للقبض على منفذي الهجوم.

ومنذ سبتمبر 2013، ينشط تنظيما "ولاية سيناء"، التابع لـ"داعش"، و"أجناد مصر"، اللذان نفذا هجمات أدت لمقتل المئات من عناصر الجيش والشرطة.