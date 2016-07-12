بالفيديو.. السيسي يهدي هديته للمشير طنطاوي في حفل عسكري

في لفتة أثارت إعجاب الجميع قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هديته التي حصل عليها اليوم الثلاثاء في حفل تخريج الدفعة 153 بمعهد ضباط الصف المعلمين للمشير محمد حسين #طنطاوي القائد العام السابق للجيش المصري ورئيس #المجلس_العسكري الحاكم للبلاد عقب ثورة 25 يناير 2011.

قدم اللواء أركان حرب محمد عبدالحي، مدير معهد ضباط الصف المعلمين، مصحفا شريفا كهدية تذكارية للرئيس #السيسي الذي قبله ثم قام بإعطائه للمشير محمد حسين طنطاوي، الذي قبل الهدية ودار بينهما بعد ذلك حوار ضاحك وسط تصفيق الجميع.

وكان المشير طنطاوي قد ظهر بجوار #الرئيس_المصري عبد الفتاح السيسي في حفل الإفطار السنوي الذي نظمه الجيش المصري نهاية رمضان الماضي بعد شائعات طالته في الفترة الأخيرة تفيد بتعرضه لوعكة صحية كما ظهر بجوار السيسي اليوم في حفل تخريج الدفعة 153 ضباط الصف.

وقال العميد محمد سمير المتحدث العسكري المصري أن الرئيس السيسي شهد اليوم الثلاثاء مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 153 من معهد ضباط الصف المعلمين دفعة العريف شهيد أسامة سعيد فتح الله الذي استشهد أثناء قيامه بتأدية مهامه في تأمين كمين الجورة بالشيخ زويد في الخامس من يوليو عام 2014 بعد تمكنه من القضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية.

وبدأت مراسم الاحتفال بعرض لمهارات التعليم الأولى وإشارات الميدان والمهارات الفنية في استخدام #السلاح قدم خلاله الطلبة مجموعة من اللوحات والتشكيلات والحركات المهارية أظهرت مدى ما يتمتعون به من التوافق العضلي العصبي والقدرة على العمل بروح الفريق وقدم الطلبة مجموعة من التمارين والأنشطة الرياضية المبتكرة التي يتم التدريب عليها يومياً داخل المعهد لرفع لياقة #الطلبة ، وعرضاً لمهارات الاشتباك والدفاع عن النفس تضمن عددا من التمارين الأساسية والمتقدمة لرياضتي الكونغ فو والكاراتيه.

وخلال مراسم التخرج أكد اللواء محمد عبد الحي محمود مدير معهد ضباط الصف في كلمته على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانات العلمية والثقافية والبدنية لإعداد وتأهيل أجيال جديدة من المقاتلين ينخرطون فى الحياة العسكرية بكل مهامها ومسؤولياتها وأحد العناصر الهامة في بناء القوة البشرية للقوات المسلحة لتظل درعاً قوياً يحمي #مصر وحصناً منيعاً لشعبها.