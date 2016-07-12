مصر.. الأمن يقتل متطرفين خلال عملية تمشيط في العريش

أفادت مراسلة العربية في القاهرة نقلا عن مصدر أمني أن قوات الأمن بشمال سيناء تصدت لهجوم إرهابي #مسلح من قبل عناصر #تنظيم بيت المقدس، على قوة أمنية أثناء قيامها بعمليات تمشيط واسعة على الطريق الدولي رفح العريش.

وقالت المصادر إن اشتباكات دارت مع #المسلحين وأسفرت عن مقتل عنصرين، عُثر على جثتيهما بمحيط الاشتباكات داخل الزراعات القريبة من الطريق الإسفلتي.

وقال شهود العيان إن أنصار التنظيم قاموا بسحب 3 مصابين على #دراجات_نارية، وفرت من #منطقة الاشتباكات، فيما أغلقت القوات #الطريق الدولي لمدة نصف ساعة أمام حركة #السيارات باتجاه العريش، ثم أعادت فتحه مرة أخرى.