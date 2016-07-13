البرلمان المصري يستدعي الحكومة لمناقشة أزمة مقتل ريجيني

قررت لجنة خاصة في #البرلمان_المصري تم تشكيلها لدراسة تطورات أزمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو #ريجيني، عقد اجتماع، الاثنين المقبل، بحضور ممثلي وزارتي #الداخلية و#الخارجية و#النيابة العامة والمخابرات العامة، للاطلاع على المعلومات الخاصة بالحادث وما توصلت إليه التحقيقات.

قال النائب كمال عامر، رئيس #لجنة الدفاع والأمن القومي، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع اللجنة، أمس الثلاثاء، أنه كان اجتماعا تمهيديا للاجتماع الأساسي المقرر له الاثنين المقبل، وسيتم استدعاء وزارتي الخارجية والداخلية و#المخابرات_العامة والنيابة العامة لاستجلاء كل حقائق الأزمة وما وصلت إليه التحقيقات، ثم يتم بعدها إعداد تقرير متكامل يتم تقديمه لرئيس البرلمان.