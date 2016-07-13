السيسي يبحث مع أبو الغيط استعدادات القمة العربية

صرح علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن أحمد أبو الغيط استعرض الاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث تتولى مصر رئاسة الدورة الحالية للقمة.

وعرض أبو الغيط الوثائق التي سوف تتم مناقشتها خلال القمة العربية المقبلة، والتي تتعلق بمختلف جوانب العمل العربي المشترك.

كما أضاف المتحدث الرسمي أن أمين عام جامعة الدول العربية عرض رؤيته لتعزيز دور الجامعة على الساحات العربية والإقليمية والدولية، فضلاً عن دعم العمل العربي المشترك على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما أكد الرئيس على أهمية مواصلة جهود التعزيز وتطوير كافة مناحي العمل العربي المشترك، آخذا في الاعتبار أن دقة الظروف التي تمر بها عدة دول عربية تدعو إلى مزيد من التضامن والتنسيق العربي، وتقوية وحدة الصف العربي في مواجهة كافة الأخطار المحدقة بالدول العربية.

وأعرب الرئيس عن خالص تمنياته بتكلل أعمال القمة العربية المقبلة بالنجاح وأن تساهم نتائجها في تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية.